حزب طالباني:الخارطة السياسية في الإقليم ستتغير وحزب بارزاني لم يعد رقما صعبا

حزب طالباني:الخارطة السياسية في الإقليم ستتغير وحزب بارزاني لم يعد رقما صعبا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الثلاثاء، ان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لديهما جغرافيتين خضراء تابعة للاتحاد وصفراء تعود للحزب الديمقراطي وكل جانب له قوات امنية تابعة له، وبالتالي فأن عدم مشاركة احد الطرفين في المعادلة سيؤدي الى عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في الاقليم”. واضاف ، في حديث صحفي، ان “الخارطة السياسية في كردستان ستتغير ورصيد الاحزب الكبيرة سينخفض في الانتخابات المقبلة، التي تحمل الكثير من المفاجآت، خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية باجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان والاشراف عليها من قبل المفوضية المستقلة في بغداد، واعتماد البيانات الموجودة لدى بغداد والخاصة بالمصوتين في الاقليم”.

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