حزب طالباني:الخلافات السياسية وراء تعطيل اجتماعات مجلس كركوك

حزب طالباني:الخلافات السياسية وراء تعطيل اجتماعات مجلس كركوك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس الحاج عادل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، حول أسباب تعطيل عمل مجلس المحافظة، وعدم عقده للجلسات.وقال الحاج عادل في حديث صحفي، إن “أسباب التعطيل تعود إلى قوى المعارضة التي فشلت في الحصول على منصب المحافظ، ولم تحترم قرار الأغلبية والديمقراطية”.وأضاف: “مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، فإن تلك القوى لا تنوي العودة لجلسات مجلس المحافظة، لأهداف سياسية وانتخابية، وتأجيج الشارع وشحنه قوميًا”.وبيّن أن “الهدف من انتخاب المواطنين لأعضاء مجلس المحافظة هو أن يمثلوهم، ويدافعوا عن حقوقهم، ولا يقاطعوا الجلسات”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب 2024 محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب والتركمان ، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظًا ومحمد حافظ رئيسًا لمجلس المحافظة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *