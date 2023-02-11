حزب طالباني:الخلافات مازالت مستمرة وعميقة مع حزب بارزاني

حزب طالباني:الخلافات مازالت مستمرة وعميقة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم السبت، عن توتر جديد في العلاقة بين حزبه والحزب الديمقراطي. وقال سورجي في حديث صحفي، إن “مواقع مقربة من الحزب الديمقراطي اتهمت الاتحاد الوطني بالوقوف وراء قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية إرسال بغداد حصة الإقليم من الموازنة” إلّا بعد تسليمه عائدات 250 ألف برميل مما يصدره من النفط المستخرج في كردستان إلى الإقليم”.وأضاف، أن “هذه الاتهامات باطلة وغير صحيحة لأن الاتحاد الوطني تضرر من قرار المحكمة لأنه مسؤول عن إدارة نصف مناطق إقليم كردستان”.وأشار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى “عدم تحديد موعد لاجتماع جديد مع الحزب الديمقراطي لحل الخلافات العالقة بينهما حول إدارة الإقليم”.ومنعت المحكمة الاتحادية بغداد من إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية العامة مؤخراً، الأمر الذي نددت به حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الحاكم، وقالت إنه يهدد استقرار الحكومة التي تشكلّت بناءً على اتفاق سياسي مع الأحزاب الكردية الرئيسة وتضمن بنود حول العلاقة المالية بين بغداد وأربيل.

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