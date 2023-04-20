حزب طالباني:الخلافات ما زالت عميقة مع حزب بارزاني

حزب طالباني:الخلافات ما زالت عميقة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي, الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني باعادة الخلافات الكردية عبر تصريحات مسرور بارزاني. وقال السورجي في تصريح صحفي , انه ” للأسف كنا نأمل ونتوقع بان حل الخلافات واجراء المصالحة بين الحزبيين الكرديين اليكتي والبارتي خلال شهر رمضان المبارك الا انه كان شهرا للتصعيد الإعلامي وتبادل للاتهامات ” . وأضاف ان ” عودة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد الطالباني ووزراء الاتحاد الوطني كانت على وشك القبول وبداية لحل الخلافات بين الحزبين , الا ان تصريح رئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني التي أشارت عن بعد باتهام الوطني حالت من عودة الطالباني ووزراء الاتحاد” . وأشار السورجي الا ان ” الخلافات مازالت عميقة بين الحزبين ولا يوجد أي ضوء في النفق المظلم لاعادة تجسير العلاقة من جديد ” . وكان رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني وخلال كلمه له اتهم فيها اطرافا حزبية بيع بالعمالة وان حكومة الإقليم سوف لن تشاركهم ولن تتفاهم معهم في اشارة الى الاتحاد.

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