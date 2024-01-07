حزب طالباني:الخلافات ما زالت مستمرة مع حزب بارزاني

حزب طالباني:الخلافات ما زالت مستمرة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني طالب نوروز،الاحد، عدم وجود حراك سياسي لإنهاء الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما اكد ان جوهر الخلاف يكمن في عدم وجود شراكة حقيقة من قبل البارتي.   وقال نوروز في حديث  صحفي، إن “اليكتي طالب في اكثر من مناسبة بضرورة تطبيق مبدأ الشراكة في إدارة المؤسسات والعديد من الملفات العالقة دون فرض الإرادة فيها”، مشيرا الى ان “امتلاك اليكتي 17 مقعدا في البرلمان لم يأت من فراغ”. وتابع، ان “الديمقراطي يمنع خروج التظاهرات في محافظة أربيل عكس السليمانية، وهذا ما يعكس الديمقراطية والحرية التي يسير بها الاتحاد الوطني مع جماهيره”، لافتا الى ان “الخلافات اثرت بشكل كبير على ازمة رواتب موظفي الإقليم، والملفات الأخرى”. وأضاف، ان “الديمقراطي يمارس تكميم الافواه تجاه المواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة لهم”، مبينا ان “جوهر الخلاف الحاصل يكمن في عدم وجود شراكة حقيقة من قبل البارتي في العديد من الملفات”. وتشهد العلاقات بين الأحزاب الكردية الحاكمة لاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي خلافات كبيرة على ملفات عديدة بينها الانتخابات المحلية في كردستان، وعائدات تصدير النفط والمنافذ الحدودية، وهو ما ظهر جلياً منذ انطلاق العملية السياسية الجديدة الى الأن.

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