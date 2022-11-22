حزب طالباني:الخلافات ما زالت مستمرة مع حزب بارزاني حول وزارتي الإسكان والبيئة

حزب طالباني:الخلافات ما زالت مستمرة مع حزب بارزاني حول وزارتي الإسكان والبيئة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن ملفات عدة بينها منصبي وزيري الإسكان والبيئة في الحكومة الاتحادية. وقال الهركي في حديث صحفي، إن “الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي مستمرة، وهناك حوار قريب بينهما للحل”.وأضاف، أن “الخلاف يتركز حول ملفات أولها رئاسة اللجان النيابية الخاصة بالكرد ضمن الاستحقاق الانتخابي، والأخرى داخل إقليم كردستان”.وأوضح الهركي أن “الحل سيكون عبر طاولة الحوار وإلا سيكون حل مشكلة إدارة الوزارتين الإعمار والإسكان بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أما بقية الملفات فينتظر حلها في المستقبل”.يذكر أن البرلمان منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني وبواقع 21 وزارة حصل الكرد منها على الخارجية لفؤاد حسين، والعدل لخالد شواني، بينما لم يحسم بعد منصبي وزير الإسكان والبيئة وهما ضمن حصة الأحزاب الكردية.

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