حزب طالباني:الخلاف ما زال مستمرا مع حزب بارزاني حول المرشح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:الخلاف ما زال مستمرا مع حزب بارزاني حول المرشح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي , الخميس , وجود اتفاق بين البارتي واليكتي بشان انسحاب مرشحهم برهم صالح ومرشح البارتي هوشيار زيباري لصالح رشيد عبد اللطيف المرشح الثاني لليكتي.وقال كلالي في تصريح صحفي , ان ” الحوارات والتفاهمات بين الحزبين الكرديين البارتي واليكتي مازالت مستمرة لاجل التوصل الى اتفاق نهائي بتسمية مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية ” , مرجحا ان ” الحزبين الكرديين ستوصلان في النهاية الى مرشح واحد قبيل الجلسة المقبلة لمجلس النواب ” .وأضاف ان ” الحزبين للان لم يتوصلا الى اتفاق نهائي بشان الشخصية الكردية لمنصب رئاسة الجمهورية ومازال الاثنان متمسكين بمرشحيهما صالح وزيباري”.ونفى القيادي في اليكتي “وجود اتفاق بسحب ترشح صالح وزيباري لصالح المرشح الثني لليكتي رشيد عبد اللطيف كمرشح توافقي ” . 

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