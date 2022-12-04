حزب طالباني:الخلاف مع حزب بارزاني عميق جداً

حزب طالباني:الخلاف مع حزب بارزاني عميق جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي،الاحد، أن الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعمق رغم الانتهاء من أزمة وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.وقال سورجي في حديث  صحفي، ان”نائب رئيس مجلس الوزراء في الإقليم قوباد طالباني ووزراء الاتحاد لم يحضروا اجتماعات حكومة إقليم كردستان، حيث ان مراحل الخلاف تعدت التصريحات”.وأضاف، أن”الخلافات لم تعد على مناصب وزارية او تقاسم مناصب، انما تعدت إلى إدارة الاقليم وطريقة توزيع عائداته النفطية والسياسية الداخلية له”.وأار إلى، أن”الحزب الديمقراطي كثيرا ما يؤكد من خلال تصريحاته الإعلامية انه بصدد تنظيم زيارة إلى السليمانية لحل الخلافات العالقة مع الاتحاد، وانه يريد الاجتماع بالأطراف الكردية  لغرض اذابة الجليد والتوصل الى تفاهمات خصوصا مع الاتحاد الكردستاني”.وبحسب مصدر ، فأن”قوباد طالباني لم يحضر اجتماعات حكومة الإقليم منذ أكثر من شهرين، بسبب الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على حكومة الإقليم وينتمي إليه مسرور بارزاني رئيس الحكومة”.ويتهم الاتحاد حكومة إقليم كردستان، بعدم إيلاء محافظة السليمانية الاهتمام الكافي من المشاريع الخدمية.

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