حزب طالباني:الخلاف مع حزب بارزاني وراء عدم اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية

الولايات المتحدة وأوكرانيا يتفقان على خطة السلام وإيقاف الحرب مع روسيا بما يضمن سيادة أوكرانيا
إسرائيل تواصل خرقها لخطة ترامب “السلام في غزة”
مصر تدعو إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب (3) آلاف شرطي في قطاع غزة
التوقيع على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي:عجز الموازنة وانعدام الإصلاح الاقتصادي والمالي وراء ارتفاع الدولار
وزارة التخطيط:(40.4)مليون دونم الأراضي المهددة بالتصحر بسبب إيران وتركيا والفشل الحكومي
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية بشأن فضيحة اختفاء(2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية..وزير العمل يصرف مبالغ خارج الضوابط
السوداني: الجفاف التركي للعراق “خيراً”
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الميليشياوي وزير العمل يسرق (2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
النزاهة: إطلاق سراح (9.275) سارقا للمال العام لشمولهم بقانون العفو العام!
ميليشيا الحشد..نحن فوق الدولة والقانون وأراضي المواطنين في “الجادرية” أصبحت ملكا صرف الى أبو فدك
