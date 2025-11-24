حزب طالباني:الخلاف مع حزب بارزاني وراء عدم اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:الخلاف مع حزب بارزاني وراء عدم اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، اليوم الاثنين، أن استمرار الخلافات بين القوى الكردية أصبح يشكل عائقاً أساسياً أمام المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، سواء في بغداد أو في إقليم كردستان، محذراً من انعكاسات مباشرة على ملف اختيار رئيس الجمهورية.وقال فتحي في تصريح  صحفي، إن “غياب الموقف الموحد للقوى الكردية في العاصمة بغداد خلق ضبابية واسعة في موازين التحالفات، ما أدى إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية وتعطيل المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومتين في المركز والإقليم”.وأضاف أن “الانسداد السياسي المتواصل بات يهدد بحدوث فراغ أكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل قلق شعبي متزايد من تأخر التفاهمات النهائية”.وأشار فتحي إلى أن الأيام المقبلة ستكون “حاسمة” في حال تمكنت الأطراف من الوصول إلى رؤية مشتركة، مؤكداً أن تأخر الاتفاق “سيطيل أمد الأزمة ويضاعف التحديات أمام المرحلة السياسية المقبلة”.وبحسب مراقبين سياسيين، فإن تشعب المواقف داخل البيت الكردي، بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، انعكس على ملف رئاسة الجمهورية الذي يعد من المناصب المحورية في التوازنات السياسية، وسط محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار دون نتائج ملموسة حتى الآن

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *