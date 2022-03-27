حزب طالباني:الرئاسة البرلمانية خرقت النظام الداخلي بتسمية اعضاء اللجنة المالية

حزب طالباني:الرئاسة البرلمانية خرقت النظام الداخلي بتسمية اعضاء اللجنة المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني صباح حبيب قادر ، الأحد، ان الية التصويت على اعضاء اللجنة المالية تمثل خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب .وقال قادر في تصريح صحفي: إنه “فوجئنا في جلسة أمس بالتصويت على اعضاء اللجنة المالية الذي لم يكن مدرجا على جدول أعمال الجلسة”.وأضاف أن “رئاسة مجلس النواب وللاسف خرقت النظام الداخلي بتسمية اعضاء اللجنة المالية في هذه المرحلة الحرجة  التي تشهد عدم وجود توافقات سياسية”.وأشار قادر إلى أن “حسم اللجان النيابية الدائمة بهذه الطريقة سيؤثر بشكل كبير على أداء المجلس”، مشيرا إلى “أهمية أن تكون هناك الية لاختيار اعضاء اللجان النيابية”.وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته، امس السبت، على أعضاء اللجنة المالية النيابية الذين مثلوا لونا سياسيا واحدا وهو ما اثار اعتراض العديد من القى السياسية والنيابية.

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