حزب طالباني:الزعل مع حزب بارزاني حول منصب محافظ كركوك

حزب طالباني:الزعل مع حزب بارزاني حول منصب محافظ كركوك
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عيدو بابا، الخميس، أن حزبه لم يقاطع المشاركة في حكومة الاقليم، بل علق اعماله ومشاركته فيها، فيما أشار الى أن القرار يعتمد على موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في الايام المقبلة من اجل العدول عنه.وقال بابا في حديث  صحفي، إن “هناك اتفاق موقع بين الحزبين، لكن للاسف الديمقراطي الكردستاني لم يلتزم ببنود الاتفاق”.وأضاف بابا، أن “الاتفاق تضمن حل مشكلة كركوك بتعيين محافظ جديد وان يكون من الاتحاد الوطني، وكذلك الموافقة على مرشح الحزب لتولي وزارة العدل الاتحادية، مقابل المضي في انتخاب رئيس الاقليم”.وأوضح أن “الديمقراطي لم يلتزم بتلك الشروط بل هو يرفض مرشح الاتحاد لتولي وزارة العدل، وكذلك يشدد على ضرورة ان يكون محافظ كركوك المقبل مستقل من خارج الاتحاد الوطني”.

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