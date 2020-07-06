حزب طالباني:السليمانية وحلبجة خارج سيطرة حكومة حزب بارزاني قريباً

حزب طالباني:السليمانية وحلبجة خارج سيطرة حكومة حزب بارزاني قريباً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، عن انجاز اللجنة المشكلة بخصوص اللامركزية ، مبينا ان حكومة الاقليم ستتسلم قانون اللامركزية من مجلسي السليمانية وحلبجة خلال الايام القليلة المقبلة.وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “اللجنة أنجزت، يوم امس، قانون اللامركزية الخاص بالاستقلال المالي والاداري لمحافظتي السليمانية وحلبجة”.واضاف ان “اللجنة سترسل القانون الى حكومة اقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبل من اجل المصادقة عليه وارساله الى برلمان الاقليم”.وأوضح السورجي، ان “حزب الديمقراطي الكردستاني سيضغط باتجاه رفض قانون اللامركزية عبر الاغلبية التي يمتلكها في البرلمان بالتحالف مع نواب الاقليات”.

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