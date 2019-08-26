حزب طالباني:الشعب الكردي يأس من حكومته بسبب الفشل والفساد

حزب طالباني:الشعب الكردي يأس من حكومته بسبب الفشل والفساد
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو المجلس التنفيذي لحزب التحالف الوطني ارسلان قاسم، الاثتين، أن شعب إقليم كردستان يأس من حكومته بسبب فشلها وعدم وجود سياسة ناضجة.وقال قاسم في تصريح صحفي، ان “المواطنين في اقليم كردستان اصبحوا في حالة يأس من حكومتهم”، مستبعدا “خروج تظاهرات لعدم وجود جهة تتبنى التظاهرات”.واضاف قاسم، ان “التظاهرات السابقة لم يكن لها نتيجة لذا من المستبعد وجود حراك شعبي في الوقت الراهن بسبب ايقان الشعب ان حكومة الاقليم لم تقدم شيء ولن تقدم”. 

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