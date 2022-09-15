حزب طالباني:الصدر يسير عكس توجهات القوى السياسية

حزب طالباني:الصدر يسير عكس توجهات القوى السياسية
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 بغداد/ شبة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس، عن مستجدات المباحثات السياسية مع الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مصر على اجراء الانتخابات قبل موعدها.  وقال خشناو في حوار متلفز : ان “الاتحاد الوطني ابدى مرونة في التفاهمات مع الحزب الديمقراطي وان حوارات جادة بين جميع القوى السياسية باستثناء الكتلة الصدرية”. واضاف ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مصر على حل البرلمان والذهاب لانتخابات اخرى وان الكتلة الصدرية ماضية بتوجه معاكس لجميع القوى السياسية الاخرى”. وتابع خشناو ان “تعديل قانون الانتخابات دون مشاركة الكتلة الصدرية من تحديات المرحلة المقبلة وان التواصل مع الصدريين يجب ان يتزامن مع اكمال الاستحقاقات الدستورية”.

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