حزب طالباني:الظرف الحالي لايسمح بتغيير الحلبوسي

حزب طالباني:الظرف الحالي لايسمح بتغيير الحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير اليوم السبت، ان القوى الكردية ليس في حساباتها تغيير رئاسة البرلمان.وقالت دلير في تصريح صحفي، إنه “لغاية الان لا توجد اجتماعات ومقابلات سياسية بشأن هذا الموضوع وتغيير رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية ليست بسهولة كما يتوقعها البعض لاسباب عديدة منها قانونية ودستورية وسياسية واساسا ان هذا التوجه من بعض النواب هو مجرد كلام واهواء بعيد عن التطبيق”.وأضافت، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لا توجد في حساباته هكذا توجهات للاسباب المذكورة ونحترم كل الاراء والتوجهات لاي تغيير لكن صعب تحقيقه في المرحلة الحالية”.وكانت مصادر نيابية كشفت خلال الأيام الماضية عن وجود توجهات لدى بعض الكتل السياسية لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. 

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