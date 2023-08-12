حزب طالباني:القصف التركي على محافظة السليمانية نتيجة التعاون البارزاني

حزب طالباني:القصف التركي على محافظة السليمانية نتيجة التعاون البارزاني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم السبت، أطرافا داخلية في محافظة السليمانية بالتعاون مع المخابرات التركية مع استمرار عمليات القصف المتكررة بواسطة الطيران المسير.وقال السورجي في تصريح صحفي، إنه “بين مدة وأخرى تقوم الطائرات التركية المسيرة بعمليات استهداف عجلات وإمكان تجمعات اللاجئين من اكراد تركيا وسوريا في محافظة السليمانية”. وأضاف، ان “جميع المستهدفين من قبل المسيرات التركية لا علاقة لهم مع حزب العمال الكردستاني”، مشيرا الى انهم “لاجئين هاربون من ضغوط وعمليات الجيش التركي في مناطق جنوب تركيا التي يقطنها الاكراد “.ولفت السورجي الى ان “هناك جهات داخلية في اشارة الى حزب بارزاني تعمل لصالح المخابرات التركية تقوم بتزويد المعلومات عن اللاجئين”. يذكر ان مسيرة تركية استهدفت يوم أمس الجمعة، سيارة في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

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