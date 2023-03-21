حزب طالباني:القوات التركية تتمدد في شمال العراق

حزب طالباني:القوات التركية تتمدد في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، ان القوات التركية تواصل توسيع نفوذها ضمن مناطق واسعة في اقليم كردستان شمال العراق. وقال السورجي في تصريح صحفي، ان ” الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحاول إحياء الإمبراطورية العثمانية التي يحلم بها على حساب دول الجوار من بينها العراق وسوريا من خلال التواجد العسكري الميداني في مناطق واسعة من البلدين”. واضاف، ان “إردوغان يواصل سياسة التوسع بحجة مكافحة الإرهاب رغم الإدانات الدولية التي تطالب بضرورة احترام القرارات المواثيق الاممية التي تؤكد على مراعاة حسن الجوار”. واشار السورجي الى ان “تركيا تواصل توسيع نفوذها العسكري والميداني في مناطق مختلفة شمال العراق”. ولفت الى ان “تركيا تواصل عمليات القصف الجوي على قرى في شمال العراق، ما تسبب في نزوح أهالي تلك المناطق وخلوها من سكانها”. وتقيم تركيا قواعد عسكرية في شمال العراق منذ سنوات، وترفض الانسحاب منها بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني.

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