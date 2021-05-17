حزب طالباني:الكاظمي من الشيعة الفيلية الكردية وسيستجيب لطالبات مكونه الأصلي

حزب طالباني:الكاظمي من الشيعة الفيلية الكردية وسيستجيب لطالبات مكونه الأصلي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن موافقة بغداد على تشكيل غرفة عمليات لإدارة امن المناطق المتنازع عليها مع البيشمركة .وقالت القيادي في الاتحاد حسيبة عبد الله في تصريح صحفي ،ان “الكاظمي وافق على تشكيل غرفة تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها”.وأضافت عبد الله، انه “ومنذ سنوات نطالب بتشكيل غرفة تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها، الا ان الحكومة الاتحادية لم تعرب عن موافقتها بشكل جدي على تشكيل الغرفة الا في وقت الكاظمي لأنه من الشيعة الكردية الفيلية”.واوضحت ان “هجمات داعش الاخيرة وسقوط ضحايا، اجبر الحكومة الاتحادية بالاسراع في العمل على تشكيل غرفة تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها”، مشيرة الى انه “اذا ما تم تنفيذ هذه الخطوة، فانه بالتاكيد سيكون لها تاثير ايجابي على تحسين الاوضاع الامنية في تلك المناطق”.وكان القيادي في الجبهة العربية في كركوك نصير العبيدي ابدى في تصريح سابق  رفضه التام لموضوع عودة قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك، مشيرا الى أن إنشاء مراكز التنسيق المشتركة مقدمة لإعادة تلك القوات الى المحافظة. 

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