حزب طالباني:الكتل الكردية ستحضر جلسة التصويت على حكومة علاوي

حزب طالباني:الكتل الكردية ستحضر جلسة التصويت على حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، أن الكتل الكردية ستحضر جلسة اليوم.وقال عضو الاتحاد صالح فقي،في حديث صحفي، إن “الكتل الكردستانية ستحضر جلسة التصويت على حكومة محمد علاوي المقرر عقدها اليوم”.وأضاف: “لكنها بانتظار الموقف الأخير من المفاوضات بين علاوي ووفد إقليم كردستان بشأن الوزارات المخصصة للكرد وبعدها سيقررون التصويت للكابينة من عدمه”.

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