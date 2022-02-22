حزب طالباني:المحكمة الاتحادية سترفض مرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:المحكمة الاتحادية سترفض مرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق-أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها يوم غد.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “المحكمة الاتحادية ستثبت نزاهة القضاء العراقي وقوته في رفض الخروقات القانونية والدستورية”.وأضاف أن “المحكمة سترفض فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية، وهذا يعني رفض مرشح الحزب الديمقراطي، لآن المنصب هو استحقاقنا السياسي”.

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