حزب طالباني:المرحلة المقبلة لن تشهد تفرد أي حزب في الإقليم

حزب طالباني:المرحلة المقبلة لن تشهد تفرد أي حزب في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، أن حزب بارزاني قد وضع بعض العراقيل امام العملية الانتخابية في الإقليم خلال الفترة الماضية قبل إعلانه المشاركة فيها، لافتا الى ان المرحلة المقبلة لن تشهد تفرد أي حزب في السلطة داخل كردستان.وقال السورجي في تصريح  صحفي ، ان “الاتحاد الوطني لم يغلق الباب امام التفاهمات مع الحزب الديمقراطي او أي حزب آخر في الفترة الماضية والحالية والمقبلة، خصوصا ان الإقليم مقبل على اجراء الانتخابات البرلمانية”.وأضاف ان “التفرد بالسلطة والهيمنة الحزبية في الإقليم لن تكون موجودة في الفترة المقبلة”، مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي قد وضع بعض العراقيل امام المشروع الانتخابي في الإقليم خلال الفترة الماضية من دون مبرر واضح”.وبين ان “اعتراض الديمقراطي على الكوتا لم يكن له مبرر، خصوصا ان الأقليات لم يصدر منها موقف إزاء الغاء مقاعدها بقرار من المحكمة الاتحادية على الرغم من ان القضاء اعاد 5 منها للمشاركة بالانتخابات”.

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