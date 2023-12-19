حزب طالباني:”الملك عاد لأصحابه “في كركوك

حزب طالباني:”الملك عاد لأصحابه “في كركوك
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، عن تفوق كبير لحزبه في محافظة كركوك مؤكدا، أنه ضَمن بحدود 6 مقاعد، فيما أشار الى إن “الملك عاد لأصحابه”.وقال حاج عادل في حديث صحفي، إن “هذا العدد من المقاعد يؤهلنا لاستعادة منصب محافظ كركوك، وقد أثبتنا كردية كركوك، وستكون لنا تحالفات وتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الأغلبية في مجلس المحافظة”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني وبعد استعادة المحافظ لن يقوم إطلاقا باتباع سياسة الإقصاء والتهميش وسيطبق سياسة رئيسه الراحل جلال طالباني المعروفة” بـ شدة الورد” من خلال جمع كل المكونات، ولن ننتقم من أحد، والرئيس الحالي للحزب بافل جلال طالباني يسير على نهج أبيه”.تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات محلية شهدتها كركوك كانت عام 2005، الا ان الناخبين في المحافظة توجهوا يوم امس الاثنين  (18 كانون الأول 2023)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الانتخابات المحلية التي تجرى لأول مرة منذ 18 عاما. ويتنافس في الانتخابات 12 تحالفا سياسيا يمثلون مكونات محافظة كركوك، حيث سعى التركمان، أكبر مكون في المحافظة، للظفر بمنصب محافظ كركوك في الانتخابات التي شاركوا فيها ضمن “قائمة جبهة تركمان العراق الموحد”.

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