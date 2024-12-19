حزب طالباني:المناصب في حكومة الإقليم الجديدة سيتم حسمها في “اجتماعات خاصة”

حزب طالباني:المناصب في حكومة الإقليم الجديدة سيتم حسمها في “اجتماعات خاصة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الخميس ، نتائج اجتماع المكتبين السياسيين لليكتي والبارتي بشأن تشكيل الحكومة.وقال السورجي في تصريح صحفي ، أن ” اجتماع المكتبين السياسيين لليكتي والبارتي كان ايجابيا وقد أكد المجتمعون الاستمرار بعقد الاستمرار بالحوارات حتى الوصول الى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة للإقليم ، كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد البرنامج الحكومي ولجنة لتحديد فقرات جداول الاجتماعات وتحديد مواعيد عقد الاجتماعات “.وبين، ان ” الاجتماع ناقش الوضع السوري الجديد ومدى تأثيره مستقبلا على العراق بما فيه اقليم كردستان ” .وأشار إلى أنه ” بعد إعلان القوى السياسية الفائزة بالانتخابات عدا اليكتي والبارتي بعدم رغبتها الاشتراك بالحكومة المقبلة وتفضيلها البقاء في المعارضة أصبح لا خيار لليكتي والبارتي سوى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ، ناهيك عن الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والشرق الأوسط من تقلبات سياسية وأمنية فرضت علينا ان نحسم تشكيل الحكومة بأسرع وقت” .وتابع ان “مسألة توزيع وتحديد المناصب تم تأجيله لاجتماعات خاصة ، فيما اكد بان موقف الاتحاد الوطني تجاه الوضع الجديد في سوريا مع الحكومة الاتحادية وما يقرره ائتلاف ادارة الدولة ” .

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