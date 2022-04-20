حزب طالباني:النفط والغاز في الإقليم ملكاً للشعب وليس لعصابة العائلة البارزانية

حزب طالباني:النفط والغاز في الإقليم ملكاً للشعب وليس لعصابة العائلة البارزانية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الألاربعاء، أن النفط والغاز هو ثروة وطنية وليس ملكا لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعائلته.وقال يزيدي في حديث  صحفي، إن “النفط والغاز هو ملكية عامة للشعب وليس حكرا لبارزاني وعائلته لكي يتحكموا بها”.وأضاف أن “مايقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني من محاولة تصدير الغاز إلى أوربا وتركيا هو تحدي لسلطة القضاء العراقي الذي رفض في وقت سابق تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم”.

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