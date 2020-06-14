حزب طالباني:الوفد الكردي قريبا في بغداد لبحث الملف النفطي والمالي

حزب طالباني:الوفد الكردي قريبا في بغداد لبحث الملف النفطي والمالي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الأحد (14 حزيران 2020)، أبرز الملفات التي سيناقشها الوفد الكردي الذي سيزور بغداد مع الحكومة الاتحادية.وقال خوشناو في حديث صحفي، إن “الوفد الكردي الذي من المؤمل أن يصل بغداد اليوم أو بعد يومين، سيبحث عدة ملفات مع الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها فيما يخص ملف الاتفاق النفطي بين الطرفين الذي تم في قانون موازنة 2019”.وبين، أن “الملف الثاني هو ما يخص حصة اقليم كردستان في مشروع قانون موازنة 2020 وكذلك رواتب الموظفين”، مشيراً إلى أن “الوفد سيبحث أيضا طبيعة العلاقة بين الحكومتين وكيفية حل المسائل المتعلقة فيما يخص المادة 140 للمناطق المتنازع عليها”.والاثنين الماضي، كشف عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، عن سبب تأخير زيارة وفد حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، وحول ماذا كانت تنتظر استقرار أسعار النفط.وقال حسن، في حديث ضحفي، إن “الاسباب ثلاثة وهي تزايد الإصابات بفيروس كورونا وانشغال حكومة الإقليم بمعالجة لهذه الأزمة الخطيرة في الإقليم، وأيضا انتظار استكمال كابينة الحكومة الاتحادية والتصويت على جميع الوزراء بما فيهم وزير النفط، هو ما أجل زيارة الوفد الكردي الى بغداد”.وأضاف، أن “حكومة إقليم كردستان لديها الرغبة بإنهاء جميع المشاكل العالقة، وإنهاء الخلافات والتوقيع على اتفاق شامل بين الطرفين يضمن إرسال الأموال والمستحقات إلى الإقليم وتسليم النفط لبغداد وفقا للقانون”.وبين، أن “الوفد سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة ولا توجد هناك مساومات أو شروط، أنما هي مطالب وتفاهمات نصل من خلالها إلى حلول شاملة للأزمة ولا ننتظر ارتفاع أسعار النفط كما يشاع لنفرض شروط جديدة على بغداد إطلاقا”.وكان من المقرر أن تتم زيارة وفد حكومة الإقليم الى بغداد، بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، لكنها تأخرت، الأمر الذي فسره مراقبون، على  أن سببه انتظار حكومة الاقليم، لاستقرار أسعار النفط كي تتفاوض من منطلق القوة وتفرض شروطا أخرى على بغداد.

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