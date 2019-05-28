حزب طالباني:انتخاب نيجيرفان رئيسا للإقليم انتكاسة لكردستان

حزب طالباني:انتخاب نيجيرفان رئيسا للإقليم انتكاسة لكردستان
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، بيانا شديداً بشأن انتخاب نجيرفان البارزاني رئيساً للاقليم دون مشاركته، مؤكدا أن ذلك سيضع ملف القرار والشرعية في الاقليم امام اوضاع جديدة، كما سيضع ملف تشكيل حكومة اقليم كردستان امام احتمالات جديدة.وقال الاتحاد في بيانه ، إنه “كما هو معلوم وبعد حوارات طويلة وانتظار طويل من قبل المواطنين واتباع جميع الطرق من اجل الوصول الى اتفاق شامل على آلية العمل وصياغة رؤية مشتركة حول الملفات الداخلية والخارجية، وقعنا اتفاقين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. اتفاق لترسيخ اسس العمل المشترك ومعالجة المشاكل المتراكمة التي لها علاقة بالعراق وعلاقات اقليم كردستان، والثاني حول آلية توزيع مفاصل الحكم وتوفير نوع من التوازن في السلطات المختلفة. وكل هذا من اجل مشاركة حقيقة للاتحاد الوطني والاطراف السياسية في ادارة اقليم كردستان”.
وأضاف البيان أنه “خلال الاتفاق مع الحزب الديمقراطي كنا نريد تعزيز التنسيق والعمل معاً في كوردستان لتشكيل حكومة جديدة في اقليم كردستان، حكومة قوية وصاحبة برنامج اصلاحي مستقر، ان فكر الاتحاد الوطني الكردستاني واستحقاق شعبنا يتطلب ان نعمل معا في بغداد وان يكون لنا برنامج مشترك لمعالجة المشاكل العالقة بين اقليم كردستان وبغداد. وفي تلك الاتفاقات وضعنا كركوك كمحور لمعالجة قسم من المشاكل الموجودة في المناطق المستقطعة، وكنا نقصد انتخاب محافظ كردي من الاتحاد الوطني الكردستاني بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن طريق مجلس المحافظة وعلى الاقل ان نتمكن من اعتراض الهجمات وحملات التعريب التي تواجه المناطق المستقطعة ومنع تنفيذ السياسات الشوفينية لبعض الاطراف العراقية”.
وتابع، أنه “كان مقررا اليوم اجراء عملية التصويت لانتخاب رئيس اقليم كوردستان في برلمان كردستان، ولكن وبعد كل هذا التاخير والصبر الطويل للمواطنين والاتحاد الوطني الكردستاني وابرام اتفاقين، لحد الآن لم نرى اية خطوة لتنفيذ الاتفاق من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بل بالعكس كل مرة يفتعل المشاكل لملف انتخاب محافظ كردي لكركوك من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وحذر الاتحاد من أن “نتائج سياسات التهميش والتفرد لن تكون جيدة، ونحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني وخلال جميع الحوارات التي اجريناها مع الحزب الديمقراطي لم تكن مشكلتنا في توزيع المناصب والاستحقاق الانتخابي، بل كان ملف العمل المشترك والشراكة الحقيقة وخدمة المواطنين وملف انتخاب محافظ كركوك لخدمة جماهير كركوك الصامدة في اوليات حوارنا، كنا نريد العمل معاً كفريق واحد في حكومة اقليم كردستان وبغداد، لكن مع الاسف نعلمكم بان الحزب الديمقراطي الكردستاني  يضع العراقيل والعقبات الجدية امام تنفيذ اتفاقاته مع الاتحاد الوطني وليس متلزماً بها. لذا لم تشارك كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة برلمان كردستان”.وأكد البيان، أن “انتخاب رئيس الاقليم دون اصوات كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سيضع ملف القرار والشرعية في اقليم كردستان امام اوضاع جديدة”، مشيرا إلى أنه “سيضع ملف تشكيل حكومة اقليم كردستان امام احتمالات جديدة، نتجية وتداعيات تلك السياسة غير الواقعية وكيفما تكون لاتقع على عاتق الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسؤوليتها تقع على عاتق الطرف المقابل”

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