حزب طالباني:انسحاب الكتلة الصدرية كشف “حقيقة”حزب بارزاني وتحالف السيادة

حزب طالباني:انسحاب الكتلة الصدرية كشف “حقيقة”حزب بارزاني وتحالف السيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية قد كشف زيف الوعود والوجه الحقيقي للقوى السياسية المنضوية مع الصدر في تحالفهم الثلاثي، فيما أكد أن مشروع الأغلبية الذي حاول الثلاثي تمريره تبين أنه يحاول صنع حكومة توافقية اقصائية.وقال السورجي في حديث صحفي، إن “بعض الكتل السياسية كانت تتحدث أن التحالف الثلاثي صلب وقوي، ولو كان التحالف مثل ما تم التكلم عنه لشاهدنا بقية القوى المنضوية داخله تذهب إلى خيار تقديم الاستقالات كما حدث مع التيار الصدري، باعتباره حليفهم الأول”.وأضاف، أن “انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية كشف زيف الوعود والوجه الحقيقي للحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي كان منضوي معهم في التحالف الثلاثي الهش”.وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني أن “المصالح الشخصية والمناصب وقفت عائقا أمام قوى الثلاثي للالتحاق بخطة الاستقالة أسوة بالتيار”.وتابع السورجي قائلا “الثلاثي كان يدعي تشكيل حكومة أغلبية لكن الحقيقة أنها حكومة توافقية وإقصاء وتهميش القوى السياسية الأخرى للحصول على المناصب والوزارات”.

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