حزب طالباني:انسحاب الكتلة الصدرية كشف “حقيقة”حزب بارزاني وتحالف السيادة

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البارزاني:(الشراكة ،التوازن، التوافق) المبادئ الأساسية لمشاركتنا في الحكومة المقبلة
الإطار:منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من حصة الكتلة الشيعية الأكثر عدداً
الصدر يبرّىء إيران من قرار انسحاب كتلته البرلمانية
مصدر:الحلبوسي مهرولاً للاطار لبقائه في الكرسي
فهمي:موقف الكاظمي من إعدام العراقيين اللاجئين من قبل بولندا يؤكد على “خيانته”
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العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
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