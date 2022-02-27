حزب طالباني:برهم صالح الأفضل لرئاسة العراق

حزب طالباني:برهم صالح الأفضل لرئاسة العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، على سباق رئاسة الجمهورية ومن هو المنافس الأكثر حظاً من مرشحهم برهم صالح.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح  صحفي، “لا منافسة لمرشحنا برهم صالح على منصب رئاسة الجمهورية ولا نضعه ضمن خانة المنافسات كونه يمتلك مؤهلات كبيرة هي من تأت به للمنصب “،مشيراً إلى أنه “يجب على رئيس الجمهورية أن لا يأتي من رحم الصراعات السياسية كونه حامياَ للدستور والقانون”.وأضاف أن “الاتحاد ماضي بدعم مرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعيداً عن قرارات المحكمة الاتحادية “،مبيناً أنه “لا توافق بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني”.ولفت إلى أن “برهم صالح لديه مؤهلات تجعله يقف في الصدارة من علاقاته الواسعة في الخارج والداخل وخبرته في إدارة الأمور وحفظ القانون والدستور”.ورأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، في وقت سابق، أن المحكمة الاتحادية تحاول أن تعطي الأحزاب الكردية فرصة لتصحيح أوضاعها ووضع النقاط على الحروف داخل البيت الكردي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *