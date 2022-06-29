حزب طالباني:برهم صالح باق في المنصب بصوت 202 نائب

حزب طالباني:برهم صالح باق في المنصب بصوت 202 نائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان ملف رئاسة الجمهورية سيحسم خلال أيام فقط ، لافتا الى ان هناك تحركات واجتماعات سياسية متواصلة لحسم التفاهمات بشأن رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.وقال السورجي في حديث صحفي، إن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اجتمع مع قادة الاطار التنسيقي وعزم وبابليون في مبنى الرئيس الراحل جلال طالباني من اجل الخروج من الانسداد السياسي والاتفاق على تشكيل الحكومة”.وأضاف ان “مجمل اجتماعات بافل طالباني مع الأحزاب المذكورة، فقد تم خلالها التأكيد على حسم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وتمرير برهم صالح لولاية ثانية، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية”.وبين ان “هناك تفاؤل لحسم ملف رئاسة الجمهورية  لصالح برهم بصوت يزيد عن 202 نائب وبالتالي الذهاب نحو تشكيل الحكومة خلال أيام فقط بحيث لاتتجاوز مدة حسم هذا الملف غير أيام معدودة لاتتعدى الأسابيع”.

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