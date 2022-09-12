حزب طالباني:برهم صالح سيبقى في منصبه بالإتفاق مع البارزاني

حزب طالباني:برهم صالح سيبقى في منصبه بالإتفاق مع البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الاثنين، أن هنالك تقاربا بين الحزبين الكرديين من أجل حسم مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية. وقال احمد في حديث  صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يفاوض الحزب الديمقراطي من اجل الإبقاء على رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة”.وأضاف، أن “الأجواء إيجابية إلى الان في الاجتماعات والمفاوضات التي تعقد من أجل انهاء الانسداد السياسي تمهيداً لتشكيل الحكومة القادمة”.وتابع، أن “الحزبين لا يريدان الذهاب إلى مجلس النواب بمرشحين، وسيكون الحسم داخل البيت الكردي ولن يكون في البرلمان”.

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