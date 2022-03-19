حزب طالباني:”برهم صالح” مرشحنا لرئاسة الجمهورية وليس لدينا تحالف مع أي كتلة سياسية

حزب طالباني:”برهم صالح” مرشحنا لرئاسة الجمهورية وليس لدينا تحالف مع أي كتلة سياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، السبت، أن حزبها ليس لديه تحالف مع اية كتلة سياسية، مشيرا الى أن الاتحاد ما زال متمسكاً بمرشحه الوحيد.وقالت منصور في حوار متلفز، إن “جميع الكتل السياسية تستعدّ لجلسة مجلس النواب في يوم 26 من الشهر الحالي، ورغم صعوبة إكمال التحالفات إلا أنها ماضية ونتمنى أن تمضي الجلسة بانتخاب رئيس للجمهورية”.وأضافت أنَّ حزبها “يسعى لتدعيم حكومة إنقاذ وطنية لكل الشعب العراقي، لأنَّ الهدف من الانتخابات تشكيل حكومة مختلفة عن سابقاتها وقوية من مكونات الشعب العراقي وهدفها الإصلاح”.وأوضحت منصور، أن “الاتحاد الوطني ما زال متمسكاً بمرشحه الوحيد (برهم محمد صالح) لأنَّ اختياره كان على أساس الفضاء الوطني ولم يكن على خلفيات حزبية وقومية”، مبينة أنَّ “الاتحاد الوطني ليس لديه تحالف مع إحدى الكتل وإنما هناك تقارب وتفاهم مع الجميع”.

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