حزب طالباني:برهم و”بس” لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:برهم و”بس” لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الاثنين، استحالة حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على رئاسة الجمهورية، مشددا بالقول: “غير برهم ميرهم”.وقال يزيدي في حوار متلفز ، ان “خسارة برهم صالح لن تدفعنا للنزول الى الشارع وتحريك التظاهرات وهو افضل بكثير من ريبر احمد”.واضاف ان “مرشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد لن يفوز حتى لو “دخل الجمل في سم الخياط” وان سيناريو 2018 هو الاقرب في الوقت الحالي”، مبينا بالقول: “غير برهم ميرهم”.واشار يزيدي الى ان “الحزب الديمقراطي لن يجرؤ على الانسحاب كما فعل الصدر كونه لا يمتلك مبدا وغير جاد بحسم منصب رئاسة الجمهورية”.

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