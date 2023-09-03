حزب طالباني:بغداد أرسلت رواتب موظفي الإقليم وحكومة البارزاني لم تصرفها

حزب طالباني:بغداد أرسلت رواتب موظفي الإقليم وحكومة البارزاني لم تصرفها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، الاحد،، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.وقال أحمد في حديث  صحفي، إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية”.وأضاف أنه “خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”.وأكمل النائب، أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم”. ورغم دخول شهر أيلول، إلا أن الموظفين في إقليم كردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تموز وآب، مازاد من تفاقم من الأزمة المالية في الإقليم.

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