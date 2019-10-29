حزب طالباني:تأجيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان

حزب طالباني:تأجيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، اليوم الثلاثاء، تأجيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.وقال طه أمين، في حديث صحفي، إن “زيارة الوفد الكردي إلى بغداد توقفت مرات عديدة بسبب انشغال الحكومة المركزية بأحداث وتلبية مطالب المتظاهرين”.وأضاف أمين، أن “الاتصالات ماتزال تجري، رغم تأجيل الزيارات، للتوصل إلى نتائج بشأن الملفات العالقة، بينها قضية الموازنة والنفط”.وأشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أن “وفداً من حكومة الإقليم سيكون في بغداد حال انتهاء الازمة الحالية، لآن الوقت يمضي وهنالك مشاكل يجب حلها تتعلق بكركوك وإدارتها والمناطق المتنازع عليها، وقضية النفط والموازنة والأوضاع الأمنية”.وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من محافظات البلاد، تظاهرات حاشدة مطالبة بالإصلاح الشامل، انطلقت يوم 1 شهر تشرين الأول الجاري، وتوقفت لأسبوعين، قبل أن تستأنف حشود المتظاهرين الاحتجاج وتحظى بتضامن طلبة الجامعات والمدارس، فضلا عن اعلان نقابة المعلمين العصيان المدني لأربعة أيام.

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