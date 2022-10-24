حزب طالباني:تأخير كابينة السوداني متوقفة على الشيعة والسنّة

حزب طالباني:تأخير كابينة السوداني متوقفة على الشيعة والسنّة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي , الاثنين , تقديم مرشحيه لكل الوزارات من الممنوحة للمكون الكردي الى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، مبينا ان الاتحاد طالب بمنح وزارتين.وقال السورجي في تصريح صحفي , ان “الاستحقاق الكردي في حكومة السوداني انجز ولا توجد أي مشاكل عميقة حيث تم دفع أسماء مرشحينا للوزارات الى رئيس الوزراء المكلف وبالتالي ستكون الكلمة الأخيرة له” . وأضاف ان “المشكلة الحالية في تشكيل الحكومة تكمن لدى السنة خاصة اختلافهما حول وزارة الدفاع والشيعة حول النفط والداخلية, الا ان السوداني بالتاكيد سيعلن عن كابينته خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتى وان لم تكتمل” , مبينا ” الاتحاد الوطني طالب بوزارتين خدميتين ويبقى الامر متروك للنقاط ” 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *