حزب طالباني:تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والكرد حصراً

حزب طالباني:تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والكرد حصراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، شروطا للقبول بمقترح تبادل منصب محافظ كركوك بين مكونات المحافظة.وقال القيادي في الحزب سوران داودي في حديث صحفي، ان “موافقة الحزب على مقترح تبادل منصب محافظ كركوك لسنتين مشروط”.وأضاف، ان “الموافقة التي اعلنها الاتحاد الوطني بشان تدوير منصب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة وضعت ازمة تشكيل الحكومة المحلية امام طريق سالك للحل “.وأوضح، ان “الحزب اشترط ان يكون منصب المحافظ بين العرب والكرد حصرا، لان التركمان لا يملكون الا مقعدين في مجلس المحافظة”.لكن داودي، استبعد عقد جلسة مجلس المحافظة بعد عطلة العيد، وذلك لحاجة الموضوع الى توافق بين المكونات الرئيسية في محافظة كركوك.وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، اعلن، امس الاحد ، موافقته على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين، وإشراك جميع مكوناتها في إدارة المحافظة.

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