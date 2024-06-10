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مجلس الوزراء يقرر زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين
النزاهة النيابية:إحالة العديد من ملفات الفساد إلى القضاء وهيئة النزاهة
نائب:مجلس ديالى يرفض التجديد لمحافظها الحالي (مثنى التميمي)
الصحة النيابية:الإعدام والمؤبد العقوبة الجديدة في تعديل قانون المخدرات
حزب طالباني:تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والكرد حصراً
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مجلس الوزراء يقرر زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين
وزارة المالية:(42) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية 89% منها من إيرادات النفط
اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
مصدر حكومي:تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من الإقليم لتركيا بسبب تعنت حكومة البارزاني
مصرف الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
السوداني:حماية العملية السياسية أهميتها أكثر من سعادة المواطن
إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
واشنطن ” قلقة ” من عدم أحترام الحشد الشعبي للقائد العام (محمد السوداني)
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- اذاعة INN