حزب طالباني:تركيا تسعى لاحتلال الإقليم والموصل وكركوك

حزب طالباني:تركيا تسعى لاحتلال الإقليم والموصل وكركوك
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، من استمرار تركيا في تنفيذ مخططها التوسعي في العراق، مبينا ان اماني السيطرة على كركوك والموصل وكردستان من قبل تركيا تنتعش مع حلول القرن على ذكرى اتفاقية لوزان.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “تركيا تستمر في تحشيد جيشها داخل الأراضي العراقية وقامت العشرات من القواعد العسكرية الثابتة”. واضاف ان “عام 2007 شهد تحولا في الوجود التركي وقد شرعت بزيادة وتيرة احتلال العسكري وسط صمت حكومي مريب من قبل اربيل وبغداد “. وأشار السورجي إلى أن “طموح تركيا هو اعادة توزان المنطقة واحتلال سوريا وأجزاء واسعة من العراق وإعادة إحياء معاهدة لوزان الخاصة بضم ولاية الموصل والتي تضم الجزء الشمالي من العراق الى بغداد عام 1923”.

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