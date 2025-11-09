حزب طالباني:تركيا لديها مخطط استعماري جديد في العراق

حزب طالباني:تركيا لديها مخطط استعماري جديد في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الأحد، ان تركيا لاتملك اي مبررات لاستمرار التواجد العسكري لقواتها داخل الاراضي العراقية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “حزب العمال الكردستاني قد القى اسلحته ودخل في سلام مع الحكومة التركية، ويعتزم المشاركة في العملية السياسية، وبالتالي لاتوجد مبررات لاستمرار تواجد القوات التركية في شمال العراق”.واضاف ان “تركيا لديها مخطط قديم تسعى لاعادة احياءه من جديد، حيث تعتبر كل من نينوى وكركوك جزء من اراضيها، وهذا التواجد العسكري في شمال البلاد معلوم النوايا والاهداف”.وبين ان “تركيا تجد ان قواتها في العهد العثماني قد انسحبت من المحافظتين بعد مجيء الجيش البريطاني، وكان انسحابا من دون استخدام القوة وعن طريق التفاهمات، وبالتالي مازالت تركيا توجه انظارها نحو نينوى وكركوك بهدف اعادة السيطرة عليهما”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *