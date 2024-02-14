حزب طالباني:تساوي المقاعد عقد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك

حزب طالباني:تساوي المقاعد عقد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، ان التساوي بين المكونات في عدد المقاعد في مجلس محافظة كركوك عقد المشهد وصعب تشكيل حكومتها المحلية.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني قام بمحاولات لحلحلة الأمور وحسم ملف الحكومة المحلية ولكن دون جدوى، اذ لا يزال الانقسام هو السائد في مجلس المحافظة”.وأضاف ان “مجلس كركوك منقسم الى العرب والتركمان من جانب، والكرد والأقليات من الاشوريين والمسيحيين في جانب اخر، وهو ما جعل كل طرف يمتلك 8 أعضاء، مما يتطلب حصول طرف واحد من الطرفين على مقعد واحد فقط لحسم الامور”.وبين ان “هناك تأثيرات إقليمية على الإدارة المحلية في كركوك، وهذا الامر لن يقود المحافظة نحو حسم حكومتها المحلية، اذ أن حلحلة الأوضاع تحتاج الى المزيد من الوقت”.

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