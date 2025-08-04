حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم الجديدة في العام المقبل

حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم الجديدة في العام المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجّح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الاثنين، أن يتم تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مشيراً إلى وجود حوارات مكثفة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن مستقبل الإقليم.وقال الهركي في تصريح صحفي، إن “السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون عقب إجراء الانتخابات العراقية المقبلة، نظراً لتأثير نتائجها على طبيعة التفاهمات السياسية”.وأوضح أن “الحوارات الجارية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم تقتصر على تشكيل الحكومة فحسب، بل امتدت لتشمل توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر إزاء العديد من القضايا المتعلقة بالمرحلة المقبلة”.وأشار إلى أن “تأخر تشكيل الحكومات بات سمة متكررة في المشهد السياسي، سواء على مستوى بغداد أو أربيل”، مؤكداً أن “تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم يجب أن يكون متزامناً مع حسم ملفات مهمة، في مقدمتها توحيد البيت الكردي، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتقديم أداء أفضل في المرحلة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *