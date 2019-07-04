حزب طالباني:تشكيل حكومة مسرور متوقفة على مرشح حزبنا لمحافظ كركوك

حزب طالباني:تشكيل حكومة مسرور متوقفة على مرشح حزبنا لمحافظ كركوك
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السليمانية / شبكة أخبار العراق- رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، نجاح حكومة إقليم كردستان بموافقة الحزب الديمقراطي على شرط منح محافظة كركوك لمرشح الاتحاد، فيما بين أن تشكيل حكومة الإقليم بمعزل عن الاتحاد ستكون فاشلة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح  صحفي، إن “حكومة الإقليم من الممكن إن تشكل خلال 48 ساعة في حال نفذ الديمقراطي جميع الشروط المتفق عليها مع الاتحاد”، لافتا إلى إن “إكمال حكومة الإقليم مرهون بالموافقة على مرشح الاتحاد لتولي منصب محافظ كركوك”.وأضاف أن “عدم تنفيذ الشروط ستؤخر تشكيل الحكومة إلى وقت طويل، فضلا عن دخول الحكومة الجديدة بمخالفة للقوانين والمدد القانونية لتشكيلها”، مبينا أن “حكومة الإقليم ستكون فاشلة في حال ذهب الديمقراطي لتشكيلها مع حركة التغيير بمعزل عن الاتحاد”.وأفاد مصدر مطلع ، في وقت سابق، بوصول وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني الى السليمانية للاجتماع مع الإتحاد الوطني لغرض مناقشة وحسم منصب محافظ كركوك بشكل نهائي.

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