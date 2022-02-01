حزب طالباني:تفاؤل كبير لتجديد الولاية الثانية لبرهم صالح

حزب طالباني:تفاؤل كبير لتجديد الولاية الثانية لبرهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الثلاثاء , ان رئيس المكتب السياسي للحزب بافل الطالباني ابلغ المكتب تفاؤله بالتصويت على مرشح الاتحاد برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية, مبينا ان الأحزاب الكردستانية لن تحسم موقفها بعد بشأن المنصب.وقال السورجي في تصريح  صحفي , ان ” رئيس المكتب السياسي بافل الطالباني عقد، امس، اجتماع للمكتب السياسي بعد اقامته في العاصمة بغداد وعرض على المجتمعين موضوع حصوله على دعم من القوى السياسية في بغداد” , مبينا ان ” الطالباني ابلغ المجتمعين بأنه متفائل بفوز مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح ” .وأضاف ان ” الاجتماع جدد تمسك كافة قوى الاتحاد الوطني بمرشحهم برهم صالح”، مؤكدا أن “الأحزاب الكردستانية لن تحسم موقفها بعد”.ولفت السورجي الى ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد بان معظم الأحزاب الكردستانية ستصوت لبرهم صالح في السابع من الشهر الجاري ” .

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