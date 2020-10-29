حزب طالباني:تقسيم الدوائر الانتخابية في كركوك مرضي لجميع الاطراف

حزب طالباني:تقسيم الدوائر الانتخابية في كركوك مرضي لجميع الاطراف
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخباررأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال شكور، الخميس، (29 تشرين الأول، 2020)، إن تصويت البرلمان على تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك جيد ومرضي لجميع المكونات.وقال شكور في حديث صفي، إن “تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك كان عادلا بنسبة كبيرة وموزع على جميع مناطق  المحافظة حسب توزيع المكونات”.واضاف أن “الاتحاد الوطني يوجه دعوة للحكومة الاتحادية لاتخاذ إجراءاتها الخاصة بتسوية الأوضاع الإدارية والأمنية في كركوك لضمان انتخابات نزيهة وعادلة في المحافظة”.وفجر اليوم الخميس، صوت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، قبل أن يرفع جلسته إلى إشعار آخر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *