حزب طالباني:تمسك حزب بارزاني برئاسة الجمهورية “حلم بائس”

حزب طالباني:تمسك حزب بارزاني برئاسة الجمهورية “حلم بائس”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، تمسك حزب بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية بالحلم اليائس. وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي في تصريح  صحفي، إن “تمسك حزب بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية ماهو الا محاولة يائسة سيما مع الرفض الشعبي لتولي احد أعضاء الحزب الديمقراطي لهذا المنصب، فلا يمكن منحه لمن لايؤمن بوحدة العراق وشعبه.واضاف ان “الديمقراطي الكردستاني يكافح من أجل الحصول على المكاسب والمناصب وليس من أجل نضال الشعب”.

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