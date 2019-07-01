حزب طالباني:تم تخصيص 400 منصب من الدرجات الخاصة للأحزاب الكردية

حزب طالباني:تم تخصيص 400 منصب من الدرجات الخاصة للأحزاب الكردية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن حسم حصة الكرد من الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة في الدولة بـ400 منصب، مبينا ان 100 منها ستكون من حصة الاتحاد الوطني.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في حديث صحفي، إن “المفاوضات بين الكتل السياسية مع الحكومة حسمت حصة كل مكون وكتلة سياسية من الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة”.وأضاف ان “حصة الكرد ستكون نحو 400 منصب بدرجة مدير عام ومستشار ووكيل وزير ورئيس هيئة ومناصب اخرى”، لافتا الى ان “الحوارات الأولية بين الكرد تشير الى ان حصة الاتحاد الوطني منها نحو 100  منصب”.وتابع ان “الكتل بصدد تقديم أسماء المرشحين لتلك المناصب تمهيدا لتقديمها من قبل عبد المهدي للبرلمان للتصويت عليها”.

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