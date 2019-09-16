حزب طالباني:تم حسم 90% من الملفات الخلافية في كركوك بين مكوناتها

حزب طالباني:تم حسم 90% من الملفات الخلافية في كركوك بين مكوناتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، عن حسم 90% من الملفات الخلافية في محافظة كركوك بين مكوناتها، فيما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين اربيل وبغداد لبحث ملف المغيبين.وقال خوشناو في تصريحات متلفزة ، إن “90% من المشاكل والازمات المتعلقة بمحافظة كركوك تم حسمها وحلها”، مؤكدا أنه “تم التوصل الى نتائج مرضية خلال الحوارات مع المكونات الثلاثة”.وأضاف أنه “يجب العودة الى العقلانية والحكمة في قضية كركوك وتحكيم الدستور في حل المشاكل”، مشددا على ضرورة “الابتعاد عن عقلية فرض الارادات”.وبشأن ملف المغيبين في سجون اقليم كردستان العراق، دعا خوشناو إلى “تشكيل لجنة مشتركة بين اربيل وبغداد لبحث ملف المغيبين”، معتبرا أن “اثارة قضية المغيبين محاولة لخلط للاوراق وتصدير الأزمات”. 

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