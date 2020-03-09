حزب طالباني:تنفيذ الشروط الكردية مقابل موافقتنا على تمرير المرشح الجديد لرئاسة الوزراء

حزب طالباني:تنفيذ الشروط الكردية مقابل موافقتنا على تمرير المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، ان الاكراد لديهم شروط للتصويت على الكابينة الوزارية المقبلة، لافتا الى ان الموافقة على رئيس الحكومة الجديد مرهونة بتطبيقه للدستور فيما يخص المناطق المتنازع عليها والتشاور مع الاكراد عند اختيار كابينته.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “موقف القوى السياسية الكردية ثابت كما حصل عند تكليف محمد توفيق علاوي حيث لاتوجد مشكلة بأن يكون المرشح مستقل او تابع لحزب معين”.وأضاف ان “المرشحين للكابينة الوزارية لاتوجد مشكلة اذا كانوا مستقلين او تابعين لاحزاب، شريطة ان يتم اختيارهم بالتشاور والتحاور مع الاكراد”، لافتا الى ان “الاكراد يرفضون فرض شخصيات عليهم في الحكومة او الكابينة”.واوضح السورجي، أن “المرشح لرئاسة الوزراء يجب ان يطبق الدستور تجاه المناطق المتنازع عليها، اذ ينبغي ان يكون هناك تطبيع في هذه المناطق ومن ثم إحصاء وبعده استفتاء حول مصير هذه المناطق”.وأوضح ان “رؤساء الوزراء السابقين تواطئوا بتنفيذ الدستور حول المناطق المتنازع عليها”، مؤكدا ان “الاكراد وضعوا تطبيع المناطق المتنازع عليها شرطا في التصويت على المرشح القادم لرئاسة الوزراء”، لافتا إلى أهمية “تطبيق قانون النفط والغاز وتسديد الديون التي بذمة بغداد تجاه الفلاحين في الإقليم والتي تصل الى قرابة المليار دولار منذ 4 سنوات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *