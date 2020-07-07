حزب طالباني:تواجد البيشمركة في كركوك بأمر الكاظمي

حزب طالباني:تواجد البيشمركة في كركوك بأمر الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، ان وجود قوات البيشمركة في محافظة كركوك تم بالاتفاق مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال السورجي في تصريح متلفز ، إن “مسألة دخول وتواجد قوات البيشمركة لكركوك تم بعلم الحكومة وبالاتفاق معها”.واضاف ان ” البيشمركة سوف يتحركون ضمن الية تعاون مشتركة مع القوات الأمنية”، مشيرا: “لولا قوات البيشمركة لكانت كركوك مثل الموصل”. 

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