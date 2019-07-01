حزب طالباني:جمال طاهر أبرز المرشحين لمحافظ كركوك

حزب طالباني:جمال طاهر أبرز المرشحين لمحافظ كركوك
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين (1 تموز 2019)، أن اسم اللواء جمال طاهر، مطروح بقوة لشغل منصب محافظ كركوك.وقال شكور في حديث  صحفي، إن “اللواء طاهر شغل منصب قائد شرطة كركوك لسنوات عديدة، ويحظى بمقبولية لدى سكان المدينة من كافة المكونات وهناك رغبة من قبل الحزب الديمقراطي على هذا الاسم”.وأضاف انه “حتى الان لم يتم حسم الامر وان كان اللواء جمال طاهر مرشح بقوة”، لافتاً الى أن “هناك اجتماعا يجري الان في السليمانية بين الحزبين لحسم الملف ( ساعة اعداد الخبر ) وذلك من أجل اكمال ملف تشكيل حكومة اقليم كردستان”.وكان مصدر سياسي مطلع، قد افاد الاحد (30 حزيران 2019)، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاثنين لبحث ملف محافظة كركوك.وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن “أبرز الملفات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع المرتقب، حسم منصب محافظ كركوك وإكمال كابينة حكومة الإقليم، قبل انتهاء الموعد القانوني المحدد لها وهو يوم 12 من الشهر المقبل “.وتابع المصدر، أن “المجتمعين سيناقشون أيضا الأسماء المطروحة لشغل منصب محافظ كركوك في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن أحداها”.

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