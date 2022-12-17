حزب طالباني:حزب بارزاني أبدى استعداده لحل الخلافات

حزب طالباني:حزب بارزاني أبدى استعداده لحل الخلافات
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , السبت، عن نية الحزب الديمقراطي الكردستاني زيارة السليمانية قريبا لاجل حلحلة الخلافات، فيما ابدى استعداد حزبه للحوار. وقال السورجي في تصريح  صحفي , انه “خلال زيارة وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد، اعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد بوجود نية لزيارة وفد من حزبه الى السليمانية قريبا لاجل البحث في حلحلة الخلاقات بينه وبين الاتحاد” . وأضاف انه “لحد الان لن نستلم أي اشعار رسمي بشان الزيارة، الا ان الحزب مستعد لاجراء المباحثات لغرض تفكيك المشاكل بين الحزبين خاصة فيما يتعلق بانتخابات الإقليم والعلاقة بين بغداد والمركز ومواضيع أخرى”.وكان الاتحاد عد في وقت سابق، الخلافات والمشاكل مع الديمقراطي الكردستاني أكبر من جزئية رئاسة الجمهورية والتمثيل الوزاري، فيما كشف الية التفاهم مع بغداد بشأن الموازنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *